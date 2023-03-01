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قرار نهائي من لاعب ريال مدريد بشأن مستقبله

01 مارس 2023 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
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قرار نهائي من لاعب ريال مدريد بشأن مستقبله

كشف يوليسيس خورخي، وكيل أعمال المدافع، إيدير ميليتاو، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن مصير الدولي البرازيلي وإمكانية مغادرته للنادي الملكي، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وبات ميليتاو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة نادي ريال مدريد، مُنذ انتقاله إليه عام 2019، قادمًا من بورتو البرتغالي، مقابل 50 مليون يورو، وارتبط المدافع صاحب الـ"25" عامًا، بالانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، الصيف القادم، حسب ما أوردته تقارير إعلامية.

وقال خورخي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ريال مدريد سيظل منزل إيدير ميليتاو، سيستمر لسنوات عديدة، نحن في مفاوضات لتمديد العقد". وأضاف: "إدارة ريال مدريد تشعر بالسعادة لما يقدمه ميليتاو من أداء رائع على مدار الفترة الماضية، وبالتالي، لا يوجد أي داعٍ للرحيل".

وواصل: "في البداية كانت لديه شهور صعبة، لكن موقف ميليتاو سمح له بالتحسّن من خلال برنامج غذائي وجسدي مُحدد، لقد عمل بشكل جيد داخل النادي وخارجه، وبفضل هذا وصل إلى مستواه الحالي".

وأردف متحدثًا عن مدربه كارلو أنشيلوتي: "إنه مدرب رائع للغاية، يجيد التعامل مع اللاعبين البرازيليين، كما يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الشباب وكيف يستفيد من كل لاعب". 

وكشف خورخي عن مفاجأة برغبة يوفنتوس الإيطالي في ضمه، قائلًا: "قبل 4 سنوات، عندما كان ميليتاو في بورتو، كانت هناك فرصة لانتقاله إلى يوفنتوس ولكنه فضل ريال مدريد". وختم تصريحاته بالقول: "أعتقد أنه كان القرار الصحيح مع الاحترام ليوفنتوس، فهو أصبح أحد أهم اللاعبين في ريال مدريد".

المصدر / وكالات
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#الدوري الإسباني #ريال مدريد #ادير ميليتاو

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