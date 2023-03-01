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القانوع: مطالبة وزير صهيوني بمسح "حوارة" مؤشر على مستوى الإجرام

01 مارس 2023 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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اعتبر الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانـوع مطالبة وزير مالية الاحتلال "سموتريتش" بمسح بلدة حوّارة عن الأرض، مؤشّر خطير على مستوى الإجرام والتحريض العلني لارتكاب مليشيا المستوطنين المزيد من المجازر بحق شعبنا الفلسطيني بغطاء رسمي من حكومة الاحتلال الفاشية.

وقال القانوع في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الأمر سيقابله شعبنا وشبابنا الثائر بمزيد من الوحدة والمقاومة المشروعة.

وأشار إلى أن ذلك يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم تطرف وعنف الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وعنصريتهم التي تجاوزت كل حدود.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حوارة #عبد اللطيف القانوع

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