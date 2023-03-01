غنيات: مؤتمر المخطوطات حصاد تعاون علمي دولي

قال الأستاذ الدكتور ايدير غنيات الأمين العام للمؤتمر الدولي الثالث عشر "أهمية المخطوطات في المحافظة على الهوية وتحقيق أبعاد العقد الاجتماعي"، إن اللجان العاملة بالمؤتمر أتمت جهوزيتها لإطلاق فعاليات المؤتمر مساء الأحد القادم.

وذكر غنيات في تصريح صحفي عقب لقاء مفتوح شكلته اللجنة العليا للمؤتمر مع الباحثين المشاركين في المؤتمر، إن المؤتمر سيقام على مدار يومين عبر ست جلسات علمية يعرض فيها ثلاثين ملخصاً علمياً رصيناً كانت اللجنة العلمية برئاسة أ.د بوجلال قدور قد أجازتها في فترة عمل دامت شهرين.

ولفت إلى أن الأبحاث المشاركة في المؤتمر وردت من 9 دول مختلفة .

وأضاف غنيات: "نجح التعاون الدولي الثلاثي فيما بين تونس وانجلترا والجزائر في السير بالمؤتمر إلى حيث قاعات العلم وعرض الرؤى البحثية المختلفة".

وثمن الأمين العام للمؤتمر عمل الشركاء في مركز لندن للبحوث بالعاصمة البريطانية والجامعة الخضراء بتونس وأكاديمية ACCREDITE بالجزائر، مثمناً دور الشركاء الاستراتيجيون في جامعتي البصرة بالعراق، والقرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان

المصدر / فلسطين أون لاين