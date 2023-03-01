قرار غير متوقع بشأن بيع نادي مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن عائلة غليزر، المالكة لنادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجلت اتخاذ أي قرار نهائي بشأن بيع النادي حتى شهر مايو/ أيار المقبل، بسبب عدم تلقي عروض مالية تلبي مطالبها.

وأكدت الصحيفة أن كلًا من القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والملياردير البريطاني السير جيم راتكليف قدما عرضين منفصلين كل منهما قريب من 4.5 مليار جنيه إسترليني للاستحواذ على الشياطين الحمر.

وأوضح المصدر ذاته أن عائلة غليزر كانت تطمح للحصول على عروض تصل قيمتها إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، لكن العروض المقدمة كانت أقل من تطلعاتهم بحوالي مليار ونصف جنيه إسترليني.

وشددت الصحيفة على أن عائلة غليزر تريد عروضًا تقترب قيمتها من 6 مليارات دولار؛ لذلك قررت تأجيل بيع النادي حتى شهر مايو المقبل في محاولة لمنح الراغبين بشراء النادي فرصة لزيادة عروضهم.

من جانبها قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية؛ إنه تم تقييم مانشستر يونايتد بمبلغ 1.32 مليار جنيه إسترليني فقط، باستخدام حساب يُعرف باسم "تحليل التدفق النقدي المخصوم".

واستطردت يبدو هذا التقييم منخفضًا إلى حد ما مع أسهم مانشستر يونايتد المتداولة في بورصة نيويورك، والتي تعطي رقمًا قدره 2.8 مليار جنيه إسترليني، بناء على تقييم النادي من خلال الإيرادات.

وأكملت؛ مع استخدام النموذج الذي باعت شركة رينا من خلاله تشيلسي إلى تود بوهلي الصيف الماضي، يرتفع المبلغ الإجمالي لسعر مانشستر يونايتد إلى 3.55 مليار جنيه إسترليني.

وختمت الصحيفة التقرير بالإشارة إلى أن التقييم الجديد قد يغري راتكليف الذي بفضل الاستحواذ على 69 % من أسهم النادي، بينما يسعى الشيخ جاسم بن حمد للحصول على الملكية الكاملة للنادي.

المصدر / وكالات