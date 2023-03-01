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حماس: قانون الاحتلال لإعدام الأسرى محاولة لشرعنة قتل أبناء شعبنا

01 مارس 2023 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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أكدت حركة حماس أنّ تصويت "الكنيست" الصهيوني اليوم الأربعاء على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، هي محاولة مكشوفة لشرعنة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي التصويت على القانون خطوةً عنصريةً إجرامية تعكس توجُّهات حكومة الاحتلال الفاشية، وامتدادًا لسياسة الإعدامات الميدانية التي يُنفّذها جيش الاحتلال بدمٍ بارد أمام مرأى العالم، مشيرة إلى أنه استهتار بالمنظومة الدولية والقوانين والمواثيق التي تُجرّم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي وعنصري.

وشدّدت على أنّ تلك السياسات والقوانين لن ترهب مقاومينا وشعبنا الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته المشروعة في وجه إجرام الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية أمام خطورة هذا التصعيد الصهيوني، بتحرُّكٍ فاعلٍ لردع ومعاقبة هذه الحكومة الصهيونية التي لم تتوقّف يومًا عن القتل والتحريض والتي كان آخرها إطلاق يد المستوطنين الصهاينة للاعتداء على أبناء شعبنا في بلدة حوّارة.

وحذّرت حماس من خطورة إفلات قادة الاحتلال من العقاب والذي سيكون بمثابة ضوءًا أخضرَ لمزيدٍ من الإرهاب والإجرام الصهيوني ضد شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حكومة نتنياهو #قانون اعدام الأسرى

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