الحركة الأسيرة تؤكد دعمها للأسرى الإداريين في خطواتهم المرتقبة

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، دعمها الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي الأسرى الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن لجنة الطوارئ اليوم الأربعاء، حول ارتفاع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من "1000" أسير.

وقالت اللجنة "نشدد على أننا ملتزمون دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بتبني قضية المعتقلين الإداريين ونحن مُوحّدون في مواجهة هذه السياسة المستعرة".

وأكدت أنها ستعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري.

وشددت على أنّ الأسرى الإداريين سيناضلون ضد اعتقالهم بكافة السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وطالبت شعبنا في كافة أماكن تواجده أن يعدَّ نفسه جيدًا ليقول كلمته تزامنًا مع أيِّ حراكٍ قادم، سواءً للحركة الأسيرة بشكل عام أو للأسرى الإداريين بشكل خاص.

المصدر / فلسطين أون لاين