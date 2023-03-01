اللاعب الذي يريده ريال مدريد بديلًا لصفقة بيلينغهام

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، بديلًا لصفقة الدولي الإنجليزي، جود بيلينغهام، لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث يستهدف التعاقد مع نجم وسط نادي نيوكاسل الإنجليزي، اعتبارًا من فترة التعاقدات القادمة.

ويواجه النادي الملكي، معضلة في التعاقد مع بيلينغهام، في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث لا يريد النادي الملكي دفع أكثر من 100 مليون يورو، لنادي بوروسيا دورتموند، الذي ينوي فتح المزاد على لاعب الوسط الإنجليزي المطلوب لدى كبار "البريميرليغ"، على غرار ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فضلًا عن بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، المهتمة بأخبار ريال مدريد، أنّ إدارة النادي الملكي، تضع البرازيلي برونو غيماريش لاعب وسط فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن أولوياتها استعدادًا للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار ذات المصدر إلى أنّ مسؤولي ريال مدريد يعلمون أنّ التعاقد مع بيلينغهام، لن يكون سهلًا؛ لذا يضع "المرينغي" غيماريش في خططه الصيفية للتحرك نحو ضمّه في حال فشل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند.

وأوضح التقرير أنّ مجلس إدارة ريال مدريد، لا ينوي إغراء النادي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي، وسيعتمد الأمر فقط على غيماريش في الرحيل من عدمه عن صفوف النادي الإنجليزي.

ويلعب غيماريش في مركز لاعب الوسط المحوري، حيث يتميز بقدرته العالية في افتكاك الكرة، وبدء الهجمات من العمق مع ناديه أو منتخب بلاده، وهو نفس الدور الذي كان يلعبه البرازيلي كاسيميرو مع الريال قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

المصدر / وكالات