وفاة فونتين افضل هداف في نسخة واحدة من كأس العالم

تُوفي الفرنسي جوست فونتين، صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم (13 هدفًا) عام 1958، عن عمر 89 عامًا، كما ذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن عائلته.

وكان فونتين (21 مباراة دولية) أحد نجوم منتخب فرنسا في مونديال السويد عام 1958، عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام البرازيل بقيادة بيليه.

وولد فونتين بتاريخ 18 أغسطس/ آب 1933، في مراكش بالمغرب لأب فرنسي وأم إسبانية، ونشأ في الدار البيضاء، وبدأ مسيرته مع نادي الاتحاد المغربي، قبل أن ينتقل إلى فرنسا في 1953.

ولعب فونتين 21 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، منها نصف نهائي نسخة 1958 سجل خلالها 30 هدفًا، كما ارتدى قمصان الاتحاد الرياضي المغربي ونيس وريمس.

وبالإضافة إلى إنجازه في المونديال، يملك فونتين سجلًا رائعًا على صعيد الأندية؛ حيث توج بطلًا للدوري الفرنسي 4 مرات، بينها مرة مع نيس (1956)، و3 مرات مع رينس (1958، 1960، 1962)، بالإضافة إلى إحرازه كأس فرنسا مرتين (مع نيس 1954 ومع رينس 1958)، كما خاض نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليًا) مع ريمس عام 1959، وخسر أمام ريال مدريد الإسباني.

انتهت مسيرته الكروية بشكل مفاجئ بعمر الثامنة والعشرين بسبب كسر مضاعف في ساقه، ودخل فونتين بعدها معترك التدريب مستلمًا منتخب فرنسا عام 1967؛ لكنه لم يمكث طويلًا على رأس الجهاز الفني بعد خسارته أول مباراتين وديتين.ش

المصدر / وكالات