حماس: المقاومة ستتصاعد حتى دحر الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المقاومة ستتصاعد ولن تعود إلى الوراء، داعية أبناء شعبنا إلى النفير لمساندة المقاومة وصد عدوان الاحتلال والمستوطنين في أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

جاء ذلك في بيان للحركة تعقيبا على اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا واعتقال واصابة عدد من المواطنين ظهر اليوم.

وقالت الحركة إن شعبنا سيواصل حقه في الدفاع عن نفسه حتى استرداد حقوقه كاملة رغم أنف الاحتلال، مؤكدة أنّ أريحا ستبقى واحدة من روافع العمل المقاوم في أرضنا المحتلة، وستخوض معاركها مرارًا مع العدو جنبًا إلى جنب مع كافة مدن وقرى الضفة الغربية والقدس، ولن يجني المحتل من عدوانه سوى مزيد من الخيبة.

وحيت الحركة أهلنا الصامدين في أريحا ومقاوميها الأبطال الذين تصدّوا ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال الهمجي على المدينة ومخيم "عقبة جبر" ظهر اليوم، وخاضوا اشتباكاتٍ ضارية، وأثبتوا للعدو مجددًا أن لا مكان له في أرضنا، وأنّ القوّة لا تواجه إلا بالقوّة.