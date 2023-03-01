عطل يطرأ في منصة تويتر حول العالم

طرأ عطل بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، جعل آلاف المستخدمين حول العالم غير قادرين على الوصول إلى خدمات المنصة الاجتماعية.

وذكر موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية أن المشكلة بدأت عند الساعة 05:17 (ت.غ) وأثرت على مستخدمين حول العالم.

وأوضح الموقع أن العطل كان سببا في عدم قدرة المستخدمين على رؤية التغريدات في الصفحة الرئيسية للمنصة.

ووفقا لموقع "داون ديتيكتور"، لا يزال سبب العطل غير واضح، رغم تسجيل أكثر من 5000 شكوى تشير إلى حدوث مشكلات بموقع تويتر.

ووقع العطل بعد أيام من قيام شركة تويتر بتسريح 200 موظف إضافيين، ما يمثل نحو 10 بالمئة من القوة العاملة المتبقية، في أحدث دفعة تخفيضات للوظائف منذ تولى إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي لتويتر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

المصدر / الأناضول