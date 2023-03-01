سموتريتش: يجب إزالة "حوارة" من الوجود

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، "إنه يجب محو قرية حوارة من الوجود.. أعتقد أنه على دولة (إسرائيل) القيام بذلك وليس أفرادًا".

جاءت أقوال سموتريتش خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي تعقده صحيفة "ذي ماركر" العبرية.

يُذكر أنّ المستوطنين هاجموا قرية حوارة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الأحد الماضي، وأحرقوا عشرات البيوت، ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين بجراح.

وقد لاقت جريمة المستوطنين في حوارة وقرى أخرى في نابلس، إدانات دولية ومطالبات لحكومة الاحتلال بلجم مليشيات المستوطنين، وتعويض الفلسطينيين المتضررين.

المصدر / فلسطين أون لاين