فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة فونتين افضل هداف في نسخة واحدة من كأس العالم

حماس: المقاومة ستتصاعد حتى دحر الاحتلال

قاسم: الثورة في الضفة ستتوسّع من حيث لا يتوقع الاحتلال

عطل يطرأ في منصة تويتر حول العالم

سموتريتش: يجب إزالة "حوارة" من الوجود

قوات القمع تقتحم سجني نفحة والنقب وتعتدي على الأسرى

(الكنيست) تصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع لإعدام أسرى

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا

"الشعبية" تدين اقتحام أمن السلطة مقر "وطن" ومنع عقد مؤتمر صحفي

هكذا ساهمت سياسات السلطة في جريمة المستوطنين ببلدة حوارة

سموتريتش: يجب إزالة "حوارة" من الوجود

01 مارس 2023 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
...

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، "إنه يجب محو قرية حوارة من الوجود.. أعتقد أنه على دولة (إسرائيل) القيام بذلك وليس أفرادًا".

جاءت أقوال سموتريتش خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي تعقده صحيفة "ذي ماركر" العبرية.

يُذكر أنّ المستوطنين هاجموا قرية حوارة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الأحد الماضي، وأحرقوا عشرات البيوت، ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين بجراح.

وقد لاقت جريمة المستوطنين في حوارة وقرى أخرى في نابلس، إدانات دولية ومطالبات لحكومة الاحتلال بلجم مليشيات المستوطنين، وتعويض الفلسطينيين المتضررين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #نابلس #حكومة نتنياهو #حوارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة