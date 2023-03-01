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قاسم: الثورة في الضفة ستتوسّع من حيث لا يتوقّع الاحتلال

01 مارس 2023 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن الثورة العظيمة في الضفة الغربية ستتواصل وتتوسّع من حيث لا يتوقع الاحتلال، وأن كل هذه الجرائم لن تُوقف المد الثوري للشعب الفلسطيني الذي يقاتل من أجل حريته واستقلاله.

وقال في تصريحات صحفية:" نحيي الثائرين في كل ساحات الفعل النضالي، وخاصة المشتبكين اليوم في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا".

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وشدَّد قاسم على أن ما مارسه جيش الاحتلال من استهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، مؤشر على أن جيش الاحتلال يتصرّف بطريقة نازية وحشية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #عقبة جبر

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