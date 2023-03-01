قاسم: الثورة في الضفة ستتوسّع من حيث لا يتوقّع الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن الثورة العظيمة في الضفة الغربية ستتواصل وتتوسّع من حيث لا يتوقع الاحتلال، وأن كل هذه الجرائم لن تُوقف المد الثوري للشعب الفلسطيني الذي يقاتل من أجل حريته واستقلاله.

وقال في تصريحات صحفية:" نحيي الثائرين في كل ساحات الفعل النضالي، وخاصة المشتبكين اليوم في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا".

اقرأ أيضًا: إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا

وشدَّد قاسم على أن ما مارسه جيش الاحتلال من استهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، مؤشر على أن جيش الاحتلال يتصرّف بطريقة نازية وحشية.

المصدر / فلسطين أون لاين