"الشعبية" تدين اقتحام أمن السلطة مقر "وطن" ومنع عقد مؤتمر صحفي

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إقدام أجهزة السلطة الأمنية، على اقتحام مقر "وكالة وطن" في مدينة رام الله صباح اليوم الأربعاء، ومنع عقد مؤتمرٍ صحافيٍّ للتحالف الشعبي للتغيير، واحتجاز عددٍ من أعضاء المؤتمر.

وأشارت "الشعبية" في بيان صحفي، إلى أن "حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحافيين، وحقهم في العمل دون متاعب أو ملاحقات حقوق مكفولة بموجب القانون يجب ألا يتمَّ المساس بها على الإطلاق".

وأكّدت دعمها وتأييدها "لكل الفعاليات والأنشطة الوطنية والشعبية الضاغطة من أجل الدعوة لإجراء الانتخابات، وإعادة بناء منظّمة التحرير الفلسطينية وفقًا لما تمّ الاتفاق عليه من الكل الوطني الفلسطيني".

واقتحمت أجهزة السلطة، صباح اليوم مقر شبكة وطن الإعلامية، ومنعت مؤتمرًا صحفيًّا لشخصياتٍ سياسيةٍ واجتماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين