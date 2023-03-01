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محدث إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا

01 مارس 2023 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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أُصيب 3 مواطنين بجراح خطيرة، ظهر الأربعاء، على إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، في حين اندلعت اشتباكات مسلّحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر بمساندة آليات الاحتلال، وحاصرت منزلًا وطالبت أحد المواطنين بتسليم نفسه، ثم أطلقت صاروخًا تجاهه.

وأضافت:" إنَّ شابًا أصيب بجروح خطيرة برصاص من الاحتلال بصدره قبل أن تعتقله".

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كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين من محيط المنزل المحاصر، وأغلقت مداخل المخيم، ومنعت مركبات الإسعاف والصحفيين من الدخول إليه، واستخدمت مواطنًا وطفله كدرع بشري.

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وتواصل قوات الاحتلال، حصارها المشدَّد لمدينة أريحا وقراها، لليوم الثالث على التوالي، وتعيق وصول المواطنين إلى المدينة أو الخروج منها، وتجبرهم على الوقوف والانتظار لساعات طويلة، على الحواجز العسكرية، التي تقيمها على مداخل المدينة الرئيسة، إضافة إلى إغلاق الطرق الفرعية، المؤدّية إليها.

وعقب انسحابها من المخيم، استولت قوات الاحتلال على مركبة لأحد المواطنين، بعد تحطيم زجاجها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #عقبة جبر

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