"التعليم" بغزة تعلن عن عقدها اختبار توظيف هذا العام

أكدت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الأربعاء، عقد اختبار توظيف خلال العام الجاري 2023، مشيرةً إلى مواصلة الاستعدادات للانتهاء من جميع التفاصيل المتعلّقة به وتحديد موعده.

وقال المدير العام للشؤون الإدارية بالوزارة رائد صالحية في حديث خاص لوكالة (صفا): إن الوزارة تبذل جهودًا مع ديوان الموظفين العام من أجل الإعلان عن الاختبار وتحديد موعده، منبّهاً إلى أن الأمر متوقف على إقرار الموازنة السنوية لديوان الموظفين.

وأضاف صالحية:" إن الوزارة لا تزال أيضًا في طور الاستعداد والتخطيط لتحديد جميع التفاصيل المتعلّقة بالامتحان".

وأوضح أن التوظيف خلال العام الدراسي الحالي لا يزال مستمرًا حسب الدور (الترتيب) في نتائج اختبار التوظيف الأخير لعام 2022.

وبيّن أن 580 معلّمًا تم توظيفهم منذ مطلع العام الدراسي الجاري وحتى نهاية فبراير/ شباط المنصرم.

وكانت وزارة التربية والتعليم عقدت يوم 23 مارس/ آذار 2022 اختبار توظيف تقدم له 33900 خريج لـ19 مبحثًا وكانوا موزّعين على المديريات السبع بالقطاع بواقع 97 لجنة.

وتصل نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 47%، بحسب آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين