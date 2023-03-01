منتدى الإعلاميين يدين اقتحام أمن السلطة لمقر تلفزيون وطن برام الله

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اقتحام عناصر من أجهزة أمن السلطة صباح اليوم، الأربعاء، مقر تلفزيون وطن بمدينة رام الله، والاعتداء على عدد من الصحفيين في أثناء وجودهم بالمكان لتغطية لمؤتمر صحفي، مؤكداً أن الاعتداء يمثّل جريمة نكراء تستدعي المحاسبة والملاحقة القضائية لكل من تورط بذلك.

وقال المنتدى في بيان له،:" ننظر بخطورة بالغة لتكرار منع وسائل الإعلام من أداء واجبها المهني، الأمر الذي يشكّل مساً خطيراً بحرية العمل الصحفي وانتهاكاً جسيماً لمواد الدستور والقانون الفلسطيني".

ونقل المنتدى عن مصادر محلية، أن عناصر الأمن الذين كان بعضهم مسلّحاً حاولوا طرد عدد من الزملاء الصحفيين الذين حضروا لتغطية المؤتمر، كما تهجموا على الزملاء والزميلات العاملين في شبكة وطن الإعلامية لدى اعتراضهم على الاقتحام ، ومنعوا بعض الزملاء من تصوير عملية الاقتحام لمقر التلفزيون.

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وحذّر من مغبة الصمت على هذه الجريمة بحال من الأحوال، لاسيّما أن الصمت لا يعني سوى مباركتها والسماح بتكرارها، الأمر الذي يهدّد بيئة العمل الإعلامي في الضفة الغربية، ويفتح المجال للتمادي بالسلوك الأمني القمعي كنتيجة لعقلية لا تنتمي لروح العصر، متوّهمة أن بإمكانها حجب ومنع تداول المعلومات وحرمان الجماهير من حقها بالمعرفة.

وعبَّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه التام مع الزملاء الصحفيين الذين تعرّضوا للضرب، داعياً لمحاسبة المتورطين بالاعتداء على الصحفيين.

وطالب السلطة بضرورة ضمان حرية العمل الصحفي، والالتزام بالقوانين والمواثيق المحلية والدولية المؤكدة على حماية الصحفيين وتسهيل عملهم، داعياً وسائل الإعلام فضح أي محاولة لتقييد عملها خلافاً لمواد الدستور والقانون.

المصدر / فلسطين أون لاين