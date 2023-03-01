تعرَّف إلى أحدث إحصائية لضحايا الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى في إثر الزلزال المدمِّر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين 6 فبراير 2023، إلى 45089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفًا.

وبيّنت وسائل الإعلام العالمية، أن الزلزال والهزات القوية المتلاحقة، تسبّب في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

لفتت إلى أن أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة انهارت أو تضرّرت بشدّة في الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

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ومن جانبه، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدَّة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات بضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن نحو مليونين فرّوا من المنطقة التي تعرّضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، منوّهة إلى أنه تم إقامة أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانًا في جميع أنحاء المنطقة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الثلاثاء إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال، متابعًا أن تركيا "تبذل قصارى جهدها" لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.

المصدر / فلسطين أون لاين