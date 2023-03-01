شهيد و178 اعتقالًا و37 عملية هدم خلال فبراير الماضي

رصدت شبكة "القسطل" الإخبارية، اقتحام أكثر من 3 آلاف و587 مستوطنًا متطرّفًا للمسجد الأقصى المبارك، خلال شباط/ فبراير الماضي.

وبيّنت الشبكة في تقرير لها، أنَّ المستوطنين أدَّوا صلوات وطقوسًا توراتية علنية في أثناء اقتحاماتهم للمسجد المبارك.

ولفتت إلى استشهاد الشاب حسين قراقع، بعد تنفيذه عملية دهس في حي "راموت" الاستيطاني بالقدس المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، كما نفذ القاصر محمد زلباني عملية طعن عند حاجز شعفاط.

وذكرت أن قوات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال خلال الشهر الماضي، واعتقلت أكثر من 178 شخصًا، من بينهم 28 قاصرًا، و9 نساء، وأصدرت 21 حكمًا بالسجن الفعلي، و19 حكمًا بالسجن الإداري.

وضمن قرارات الاعتقال التعسفية بحق المقدسيّين، أصدر الاحتلال ما يزيد عن 34 قرارًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيّين، وإقرار المحكمة الحبس المنزلي بحق الصحفية لمى غوشة.

وعن عمليات الهدم، وثّقت "القسطل" أكثر من 37 حالة هدم بالقدس، تم على إثرها تهجير عائلات كاملة، تنوّعت بين منازل وممتلكات وأراضٍ زراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين