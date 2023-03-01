كتلة الخليل تدعو الطلبة لأوسع مشاركة في دعايتها الانتخابية

استنفرت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل كوادرها وأنصارها وطلبة الجامعة كافّة، للمشاركة في دعايتها الانتخابية الحاشدة، اليوم الأربعاء.

ودعت الكتلة الطلبة للتجمهرِ في ساحة الشريعة بالجامعة، في تمام الساعة التاسعةِ والنصف صباحًا للمشاركة في المسيرة الحاشدة قُبيلَ الدعايةِ المقررة الساعةِ العاشرةِ والأربعين دقيقة.

وتستعد الكتلة في جامعة الخليل لخوض انتخابات مجلس الطلبة، والمقررة يوم غدٍ الخميس الموافق الثاني من آذار/ مارس، على قاعدة تشكيل مجلس طلبة قوي وموحد من جميع الأطر الطلابية الممثلة في المؤتمر العام، وفق مبدأ الشراكة في التمثيل والعطاء.

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وأكد ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل محمد شروف، أن الكتلة ماضية في خدمة الطلبة والمشاركة في انتخابات مجلس الطلبة، رغم التضييق والملاحقة المتواصلة على أبناء الكتلة في الجامعة.

وأوضح شروف أن هناك تدخلات خارجية للضغط والتضييق على الطلبة والعمل على تهديدهم من الخارج سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو أجهزة أمن السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين