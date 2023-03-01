تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الأربعاء

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، دافئًا إلى حار نسبي في معظم المناطق وجافًا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة صافيًا بوجه عام ولطيفًا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الجو حارًا نسبيًا وجافًا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يتوقع أن يكون الجو صافيًا إلى غائم جزئي حارًا نسبيًا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدّلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافيًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين