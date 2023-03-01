مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن في مظاهرات شرق الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء، عن مقتل متظاهر سوداني إثر إصابته بعيار ناري في منطقة الصدر.

وأوضحت اللجنة أن المتظاهر لقي مصرعه خلال مشاركته في مواكب شرق النيل، بالعاصمة الخرطوم وحتى الآن لم يتم التعرف على هويته.

وأضافت أن حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى 125، وذلك عقب اندلاع موجة الاحتجاجات بالسودان في أكتوبر 2021.

أطلقت قوات الأمن السودانية الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في العاصمة الخرطوم، ومنعتهم من الوصول إلى القصر الرئاسي.

وتجمع المحتجون في شارع الأربعين بأم درمان ومنطقة الديم بجنوب الخرطوم ومحطة المؤسسة بمدينة بحري وحلة كوكو بمحلية شرق النيل، وتوجهوا إلى القصر الرئاسي، لكن سرعان ما تصدت لهم قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.

ووقعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في الطرق المؤدية إلى القصر، وعمليات كر وفر بين الطرفين في أزقة حي الخرطوم 2 التي تبعد عن القصر حوالي ستة كيلومترات.

وهذه هي المظاهرة السادسة خلال شهر فبراير/شباط ضمن الجدول الذي تصدره لجان المقاومة.

المصدر / وكالات