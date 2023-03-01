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مقترح لإقامة بطولة كرة قدم خماسية لأندية غزة في رمضان

01 مارس 2023 . الساعة 00:26 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

يستعد المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتنظيم بطولة كرة قدم خماسية داخل الصالات، خلال شهر رمضان المبارك، باشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وما زال مقترح إقامة البطولة قيد الدراسة، حيث سيتم مراسلة اتحاد كرة القدم وفي حال الموافقة، سيتم مراسلة الأندية للمشاركة في المسابقة، التي ستقام على الصالات الرياضية المغلقة تحت الأضواء الكاشفة.

وستعلن اللجنة المنظمة للبطولة في حال إقرارها عن الية تنظيمها، حيث من المتوقع أن تُلعب التصفيات التمهيدية في المحافظات، على أن يتأهل للنهائيات أبطال المجموعات.

 وتحظى البطولات الرمضانية في غزة بحضور جماهيري غفير، ومشاركة أبرز اللاعبين المميزين على صعيد اللعبة.

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#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #المجلس الأعلى للشباب والرياضة #بطولة كرة قدم خماسية

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