" بربخ " يُحدد احتياجات شباب خانيونس للموسم القادم

غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد احميدان بربخ مدرب فريق شباب خانيونس، حاجة الفريق لاعادة ترميم وتدعيم للظهور بشكل أفضل في المواسم القادمة، بعدما ضمن البقاء بصعوبة بين الكبار الموسم الحالي.

وقال بربخ لـ" "، أن الفريق بحاجة لتدعيم صفوفه بلاعب خبرة واحد في كل مركز على الأقل، مع الاستغناء عن بعض اللاعبين الذين لم يقدموا مستويات جيدة.

وأوضح بربخ، أنه بدأ بتجهيز التقرير الفني الذي سيتم تسليمه لمجلس الإدارة عقب نهاية أخر مباراة في الموسم، حيث تم الاتفاق على تغيير سياسة النادي بالاعتماد على أبناء النادي فقط، وحاجة الفريق للاعبي التعزيز، لعدم تكرار ما حدث في المواسم الأخيرة.

وأضاف بربخ، أن مجلس الإدارة متفهم صعوبة المرحلة، ويعمل من أجل إعادة ترتيب وتنظيم صفوف الفريق، للظهور بشكل أفضل والعودة لمقارعة الكبار، مُشيراً إلى أنه تم وضع الخطوط العريضة لبدء العمل مبكراً.

وعانى شباب خانيونس بقوة الموسم قبل الماضي والموسم الحالي، ونجا بصعوبة من مقصلة الهبوط، حيث ضمن البقاء في الجولة الأخيرة الموسم قبل الماضي، بينما أكد بقاءه في الموسم القادم، بعد الفوز على الزوايدة في الجولة السابقة، وجمع في رصيده 22 نقطة في المركز الثامن.