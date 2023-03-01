رئيس أركان الاحتلال: العمليات الأخيرة كبدتنا خسائر كبيرة

أكّد رئيس أركان الاحتلال "هرتسي هليفي"، الثلاثاء، أنّ "الهجمات الفلسطينية والحوادث الأخيرة ألحقت خسائر فادحة بنا".

وأشار إلى أنّه "يجري التحقيق في الأحداث الأخيرة ودراستها في قطاع قيادة المنطقة الوسطى".

بدوره، قال الضابط في احتياط الاحتلال، "ألون إبيتار" إننا لا تواجه انتفاضة، بل نواجه حدثاً صعب ويشكّل تحدياً كبيراً، إذ إنّ الحديث الآن عن عمليات ينفّذها أفراد بسلاح ناري، فيما هناك الكثير ممن يريدون الانضمام إلى ذلك".

من جهته، علّق اللواء في احتياط الاحتلال "أيال بن رؤوفين"، على العمليات الفدائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً إنّ "ما نشهده هو مأساة بعد مأساة".

المصدر / وكالات