فيلاسكو: الحصار الاسرائيلي يخلق مشكلة حقيقية لمرضى غزة

قالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، "ماريا فيلاسكو"، الثلاثاء أن الإغلاق ومعوقات السفر الإسرائيلية من قطاع غزة، تخلق مشكلة حقيقية للمرضى الذين يعانون من حالات صعبة.

وأكدت فيلاسكو، في تصريح صحفي، على هامش مؤتمر "حول الحق في الصحة في قطاع غزة"، أن القطاع الصحي يتأثر كثيراً بسبب الإغلاق المستمر والذي يمنع المرضى من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأشارت إلى وجود عدد كبير من الحالات لا يتمكنون من تلقي العلاج في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأضافت:" نحن في الاتحاد الأوروبي نؤمن بأن الخدمات الصحية هي حق من حقوق الإنسان وندعم القطاع الصحي من خلال تقديم المساعدات لمستشفيات القدس والتي من جهتها تقدم الخدمات للمرضى القادمين من غزة"..

وتابعت:" ندعم مشاريع مع مؤسسات المجتمع المدني كمشروع اليوم والتي تعمل على الضغط والدفاع عن المرضى للحصول على الخدمات الصحية، كما ندعم القطاع الصحي من خلال الأونروا وبذلك نستهدف لاجئي فلسطين في الضفة الغربية وغزة وجميع أماكن تواجد اللاجئين".

المصدر / فلسطين أون لاين