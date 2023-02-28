تين هاغ يطالب لاعبيه بالعودة إلى العمل بعد الفوز بكأس الرابطة

ناشد مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تين هاغ لاعبيه "بالعودة الى العمل" بعد التتويج بكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوزه على نيوكاسل 2-صفر في المباراة النهائية الأحد.

وأنهى يونايتد صيامًا عن الألقاب دام 6 سنوات منذ أن تُوّج بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام 2017.

بيد أنّ الاحتفالات بإحراز اللقب كانت قصيرة حيث بدأ تين هاغ يعدُّ العدة لإحراز المزيد.

ويستقبل مانشستر يونايتد وست هام على ملعبه "أولد ترافورد" في الدور الخامس من مسابقة كأس إنكلترا الأربعاء قبل أن يواجه ريال بيتيس الإسباني في الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي وذلك بعد أن أطاح ببرشلونة المدجج بالنجوم في الملحق الأسبوع الماضي.

وعاد تين هاغ وكتيبته إلى التدريبات بعد 19 ساعة من التتويج وعندما سُئل المدرب عما إذا كان هناك ثمة احتفالات أخرى أجاب "كلا، لا شيء، يجب العودة إلى العمل".

وأضاف "بطبيعة الحال لا يزال اللاعبون يملكون الحماس واحتفلوا باللحظة، لكن عادت الأمور إلى طبيعتها الإثنين من خلال العودة إلى التمارين وهذا ما يجب القيام به. اللاعبون الذين حصلوا على دقائق أقل خاضوا حصة تدريبية جيدة".

قد يلجأ تين هاغ الى إجراء بعض التبديلات على تشكيلته لمواجهة وست هام وسط ضغط المباريات وقال في هذا الصدد "دعوني أكون واضحًا، لم نفز بكأس الرابطة بفضل 11 لاعبًا، لقد فزنا بفضل المجموعة بأكملها".

وتابع "أعتقد أنّ التشكيلة في غاية الأهمية، أنا مدرك تمامًا بأني أستطيع الاعتماد على أيّ لاعب وسيكون جاهزًا لتحمُّل المسؤولية".

المصدر / وكالات