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البرلمان العربي يطالب بإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب

28 فبراير 2023 . الساعة 22:23 بتوقيت القدس
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طالب البرلمان العربي بإدراج ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب.

ودعا البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 

 

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شارك آلاف الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل بمظاهرة في سخنين، تنديدًا باعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خصوصًا في حوارة بجنوب نابلس، والقرى المجاورة لها.

ورفع المشاركون في المظاهرة الشعارات المنددة بعدوان الاحتلال ومستوطنيه، وأخرى تدعو إلى وحدة شعبنا في مواجهة الفاشية الدموية.

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المصدر / وكالات
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