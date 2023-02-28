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الاحتلال يزعم اعتقال فلسطيني خطّط لاغتيال المتطرف "بن غفير"

28 فبراير 2023 . الساعة 22:04 بتوقيت القدس
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زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنًا بزعم تخطيطه لاغتيال وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: إنّ جيش الاحتلال اعتقل أحد سكان شرق القدس بعدما خطّط لاغتيال ما يسمى وزير الأمن القومي "بن غفير" وخطف جثته من أجل التفاوض والمساومة.

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ويعتبر الإرهابي "بن غفير" من أشد وزراء الحكومة اليمينة تطرُّفًا والذي يسعى بكلّ ما أوتي من قوة إلى قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم وخاصة الأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر / وكالات
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