الاحتلال يزعم اعتقال فلسطيني خطّط لاغتيال المتطرف "بن غفير"

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنًا بزعم تخطيطه لاغتيال وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: إنّ جيش الاحتلال اعتقل أحد سكان شرق القدس بعدما خطّط لاغتيال ما يسمى وزير الأمن القومي "بن غفير" وخطف جثته من أجل التفاوض والمساومة.

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ويعتبر الإرهابي "بن غفير" من أشد وزراء الحكومة اليمينة تطرُّفًا والذي يسعى بكلّ ما أوتي من قوة إلى قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم وخاصة الأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر / وكالات