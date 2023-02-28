الاحتلال يعلن بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالضفة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق، في مناطق وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الناطق العسكري، أن المناورات ستشهد حركة نشطة لقوات الاحتلال والشرطة وأنه ستمع أصوات انفجارات.

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ولفت إلى أن هذه المناورات تأتي ضمن خطة المناورات السنوية للعام 2023.

في حين، تم استثناء مناطق شمال الضفة الغربية من هذه المناورات في ظل تدهور الأوضاع الأمنية الذي تشهده والانتشار الواسع لقوات الاحتلال.

وتأتي مناورات الاحتلال في ظل تصاعد عمليات المقاومة في الضفة والقدس بشكل كبير مؤخرًا ومقتل وإصابة عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين بعمليات إطلاق نار ودهس وطعن.

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المصدر / وكالات