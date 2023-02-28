راصد جوي يُوضّح تفاصيل الحالة الجوية في الأيام القادمة

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام القادمة، موضحًا أنّ اليومين القادمين سيشهدان ارتفاعًا ملحوظًا على درجات الحرارة، وستكون الأجواء أكثر دفئًا، ويصبح الطقس أقرب إلى الصيفية خاصة في المناطق المنخفضة كالسُهول والسواحل.

وأضاف العلامي في تصريحاتٍ صحفية، أنّ درجات الحرارة ستصل إلى مستويات ثلاثينية وستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية والمُعتادة بحدود عشر درجات مئوية.

وأشار إلى أنّ هناك كتلة هوائية دافئة تحركت من شمال أفريقيا نحو بلاد الشام بما فيها فلسطين نتيجة تأثُّر مناطق في وسط وجنوب القارة الأوروبية بكُتل هوائية قطبية.

وأوضح العلامي أنّ الكُتل الهوائية ستعمل على إزاحة المنخفضات الجوية والكتل الهوائية الدافئة من طريقها نحو مناطق شرق المتوسط.

ورجّح بقاء تأثر المواطنين بكتلة الهواء الدافئ والمرتفع الجوي ودرجات الحرارة المرتفعة في غير أوقاتها الطبيعية.

وتوقّع أن تشهد الأراضي الفلسطينية كُتلة هوائية باردة خلال منتصف الأسبوع المقبل، إلّا أنّ تفاصيلها ما زالت غير واضحة حتى اللحظة.

وتابع: نحن أمام سيناريوهات مفتوحة من المُرجح تَغيُّر بعض خصائص الكُتل الهوائية من حيث طبيعتها أو قوتها ومدى تأثيرها على السُّكان.

ولفت العلامي، أنّ الكتلة الهوائية الدافئة والحرارة المرتفعة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، وهي تتجاوز المعدلات الطبيعية للحرارة في السهول والسواحل بأريحا والأغوار وعموم المناطق المنخفضة عن مستوى سطح البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين