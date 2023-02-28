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تفاصيل إصابة خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي المصري

28 فبراير 2023 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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تفاصيل إصابة خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعب الفريق خالد عبد الفتاح، بعدما خضع لإجراء أشعة رنين مغناطيسي على الركبة، حيث اشتكى اللاعب من آلام بها، لتثبت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن خالد عبد الفتاح سيغيب لمدة أسبوع عن التدريبات، على أن يعود بعدها للتدريبات الجماعية، ما يعني غيابه عن مباراتي الداخلية في الدوري، والقطن الكاميروني في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

غياب عبد الفتاح -24 عامًا- يمثل ضربة قوية للسويسري مارسيل كولر نظرًا لتعدد الغيابات في هذا المركز الذي يفتقد فيه الفريق خدمات الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، ليغيبا عن باقي مباريات الفريق في الموسم الحالي.

وانتقل خالد عبد الفتاح إلى صفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف سموحة على سبيل الإعارة مع أحقية النادي الأحمر بضم اللاعب بصورة نهائية مقابل 15 مليون جنيه.

المصدر / وكالات
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#الأهلي المصري #خالد عبد الفتاح

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