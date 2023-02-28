82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم موازنة الأونروا في 2023

أكد مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي تبرع بمبلغ 82 مليون يورو للأونروا في عام 2023 كما وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه المشترك لدعم لاجئي فلسطين.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي: "تبرع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بمبلغ 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من خلال هذه المساهمة، وتماشيًا مع الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأونروا، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعم حيوي وموثوق ويمكن التنبؤ به لتمكين الوكالة من الوفاء بولايتها وحماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم، ولعب دور استقرار في المنطقة".

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وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "إنني ممتن للغاية للدعم القوي والموثوق الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأونروا ولملايين لاجئي فلسطين الذين نخدمهم".

وأضاف: "إن تمويل الاتحاد الأوروبي متعدد السنوات يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي برفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

لا تزال الوكالة ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة عملياتها، مما يضع مصلحة اللاجئين في صميمها.

وأردف: "ستساعدنا تبرعات الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على الخدمات الحيوية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، وستبعث برسالة أمل في وقت يعاني فيه لاجئو فلسطين من أسوأ الظروف الاجتماعية والاقتصادية منذ سنوات".

وأكمل: "سنوات الحصار الطويلة ودورات القتال المتكررة في قطاع غزة، والتصعيد الدراماتيكي للعنف في الضفة الغربية، والزلزال المدمر في سوريا الذي يأتي على رأس 11 عامًا من الصراع، والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان، والبطالة المتصاعدة في الأردن يلحقون خسائر فادحة باللاجئين الفلسطينيين، يعتمد معظمهم على الأونروا في بقائهم على قيد الحياة".

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وفي تصريحاته خلال حفل التوقيع، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: “لا تزال مساهمة الأونروا في حياة لاجئي فلسطين لا غنى عنها ودورها في الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة شديدة التعقيد والصعبة لا جدال فيه، تُظهر هذه الحزمة البالغة 82 مليون يورو مرة أخرى التزامنا طويل الأمد ودعمنا للوكالة وموظفيها البالغ عددهم 28000 موظف على الأرض في تقديم الخدمات الأساسية عبر مجالات عملياتها الخمسة".

وذكر: " تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية جماعية تجاه لاجئي فلسطين للحفاظ على عمل الأونروا، وعلينا لهذا الغرض توفير تمويل متعدد السنوات يمكن التنبؤ به ويمكن الاعتماد عليه. لا يزال الوضع المالي للوكالة حرجًا وهناك حاجة ماسة إلى دعم إضافي من مجتمع المانحين الأوسع لمنع أي انقطاع في خدماتها. سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعم الأونروا، وتشجيع الإصلاحات الداخلية، والمساهمة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل. من خلال هذا، نحافظ على الأمل حيا ونحن نعمل من أجل مستقبل أفضل للاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال استعادة الأفق السياسي ".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مانح للوكالة، حيث ساهم في الميزانية البرنامجية للوكالة بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022. وقد مكّن الدعم الذي يمكن التنبؤ به والموثوق به من الاتحاد الأوروبي الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم. والخدمات الاجتماعية وتحسينات المخيم عبر ميادين العمليات الخمسة. في غياب حل سياسي للصراع، أصبح الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للوكالة، حيث يدعم جهودها لمساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق إمكانات التنمية البشرية الكاملة على الرغم من التحديات غير المسبوقة.

المصدر / وكالات