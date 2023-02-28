جبل المكبر يغازل لقب دوري المحترفين في مواجهة وادي النيص

وائل الحلبي:

سيكون جبل المكبر أمام فرصة تاريخية لحسم لقب دوري "ooredoo" للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلتقي وادي النيص في افتتاح الجولة الـ21 من البطولة، والتي ستشهد مباراة هامة تجمع الأمعري ومضيفه السموع بالإضافة للقاء شباب وأهلي الخليل.

المكبر يسعى لحصد أول لقب لدوري المحترفين في تاريخه والذي بقي عصيا على الفريق تحقيقه منذ انطلاقه في موسم 2010/2011، أي بعد موسم واحد على تتويجه بطلا للدوري الممتاز بالضفة الغربية موسم 2010/2009، تحت قيادة المدرب المخضرم سمير عيسى الذي عاد لقيادة الفريق في الموسم الحالي في ثالث تجاربه مع النسور.





جبل المكبر يلتقي وادي النيص في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الخضر، وهو يملك فرصة ثمينة لحسم لقب النسخة الـ13 من دوري المحترفين، حيث يحتاج الفريق للفوز في مباراة اليوم لتنصيبه بطلا للمسابقة للمرة الأولى في تاريخه.





المكبر رغم أنه كان مرشحا للمنافسة على اللقب في النسخة الأولى من البطولة، إلا أن الفريق واجه الكثير من الصعوبات والتي أدت لهبوط الفريق في موسم 2014/2015 للدرجة الأولى التي مكث فيها موسمين قبل العودة في موسم 2017/2018، وكان انجازه الأبرز في البطولة عندما حل وصيفا لشباب الخليل في الموسم الماضي وهو أفضل مركز له في المواسم الماضي.

نسور الجبل يدخلون مباراتهم أمام وادي النيص وعينهم على كتابة تاريخ جديد والعودة بالنقاط الثلاثة التي ستمنحهم اللقب رسميا، حيث يملك الفريق في رصيده 49 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن هلال القدس الذي يتفوق عليه المكبر بالمواجهات المباشرة، مما يعني أنه يحتاج للفوز في مباراة واحدة من أصل مباراتين لضمان اللقب دون النظر لنتائج الهلال حتى وإن تمكن من الفوز في مباراتيه الأخيريتين.

وادي النيص ضمن البقاء في المسابقة وسيحاول تفادي الخسارة على أقل تقدير بعد تلقيه للخسارة من السموع في الجولة الماضية، والتي أوقفت رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع.

بدوره يحل الأمعري ضيفا على السموع من أجل التمسك بكل آماله للبقاء وتفادي الهبوط للدرجة الأولى، في المباراة التي ستجري بينهما على ستاد دورا.

يدرك الأمعري أن أي نتيجة غير الفوز لن تخدم مصالحه بل ستزيدها تعقيدا، مع تواجده في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة ويريد الفوز على أمل الاستفادة من تعثر أهلي الخليل أمام جاره الشباب في المباراة التي ستجمع الفريقين على نفس الملعب.

السموع يريد الحفاظ على صحوته وتأمين بقاءه بشكل تام بعدما أصبح يتواجد في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وسيكون أهلي الخليل هو الأخر بحاجة للفوز على جاره الشباب من أجل الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الأمعري حال فوز الأخير على السموع، مع تواجده في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

شباب الخليل يدخل مباراته أمام جاره الأهلي من أجل العودة لسكة الانتصارات بعدما تعثرت مساعيه في المنافسة على اللقب، عقب الخسارة من المكبر والتي تبعها تعادله أمام بلاطة ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين