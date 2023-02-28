مستوطنون يهاجمون بلدة مادما بنابلس

هاجم مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء، بلدة مادما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، بأن "مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من بلدة مادما جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

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وفي أعقاب اقتحام المستوطنين البلدة اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

وبحسب مصادر صحية، فإن المواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق الشديد جرى علاجهم ميدانيًا من قبل الطواقم الطبية.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين.

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وطالت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين منازل المواطنين وممتلكاتهم، في ظل حالة من الصمت العربي والدولي والمؤسسات الحقوقية بحق ما يتعرض له الفلسطينيين.

يُشار إلى أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين