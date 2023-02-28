عطل مفاجئ يصيب يوتيوب ويوقف خدمات المستخدمين

كشف موقع "يوتيوب" التابع لشركة "ألفابيت" بأنّ خللًا أصابه اليوم الثلاثاء، وأثّر على مشاركة الفيديوهات وخدمة "تلفزيون يوتيوب" بسبب عطل فني.

واشتكى آلاف المستخدمين عبر البلاغات عن مشكلات تمنعهم من الوصول لخدمات تنزيل المقاطع وخدمات التلفزيون الخاص بالموقع.

وأفادت منصة "داون ديتيكتور" التي تتبع الأعطال الفنية في المواقع الإلكترونية بوجود 12 ألف حادثة، أبلغ عنها المستخدمون في يوتيوب، بدأت بعد ظهر أمس الإثنين.

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وقامت برصد الأعطال في الموقع، بعد البلاغات التي وصلتها، وأثّرت على مجموعة كبيرة من المستخدمين.

وأصلح يوتيوب اليوم الثلاثاء الخلل وكتب بعدها على صفحة الحالة الخاصة به: أخبار جيدة، لقد تم إصلاح الخلل الآن، وأوضح أنه باستطاعة المستخدمين الوصول لكافة الخدمات الآن.

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المصدر / وكالات