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المالية بغزة توضح آلية تسديد رسوم الطلبة من مستحقات الموظفين

28 فبراير 2023 . الساعة 16:41 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية.

وأوضحت المالية أن التسجيل من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2023/02/26 وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28.

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وبينت أن من سيستفيد من التسجيل طلبة الدبلوم والبكالوريوس المسجلين بالفصل الدراسي الثاني بمبلغ 400 شيكل، (الموظف نفسه– الأب-الأم-ابن-ابنة-زوج-زوجة-أخ-أخت).

وذكرت أنه يجب زيارة موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية). أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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