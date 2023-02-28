مقتل 8 إسرائيليين و177 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال فبراير

اشتعلت أرض الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثرة خلال شهر فبراير المنصرم، مخلفة (8) قتلى إسرائيليين، ليرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال والمستوطنين منذ بداية عام 2023 إلى (15) قتيلاً، خلال شهرين فقط، بما يعادل نصف قتلى الاحتلال خلال عام 2022 بأكمله والبالغ (33) قتيلاً، علاوة على إصابة (43) جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد (30) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين -معطى- (177) عملاً مقاوماً، بينها (144) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (52، 50) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي.

ومن أبرز العمليات النوعية التي أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين خلال شهر فبراير الماضي، عملية الدهس بتاريخ 10/2 والتي نفذها الشهيد البطل حسين قراقع في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل (3) مستوطنين وجرح (6) آخرين.

وفي 2 /2 قُتل المستوطن “شمعون معطوف” متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في “عملية إلعاد” التي نفّذها الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي عماد في شهر مايو العام الماضي، قبل حوالي 9 أشهر.

إلى جانب ذلك، قُتل “إسرائيلي” في عملية طعن نفذها فتى يبلغ من العمر (13عامًا) في القدس المحتلة في 13/2.

ويوم الأحد، 26/2، نفّذ مقاومٌ فلسطيني عملية إطلاق النار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس، أدت لمقتل مستوطنيْن، وانسحاب المنفذ من المكان.

ومساء الاثنين، 27/2 نفذ مقاومٌ فلسطيني (3) عمليات إطلاق نار أدّت إلى مقتل مستوطن وجرح (4) آخرين عند مفترق ألموغ قرب مدينة أريحا.

كما رصد -معطى- (4) عمليات طعن أو محاولة طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (34) عملية، و(9) عمليات إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و(9) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(31) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، و(2) عملية تم فيها إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما شهدت الضفة، (440) مواجهة مباشرة مع الاحتلال، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(26) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(106) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وقد استمرت مظاهرات الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على جرائم الاحتلال المختلفة ضمن (62) مظاهرة شعبية.

وشهدت محافظات نابلس والخليل والقدس أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (231، 187، 171) على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين