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الذهب يتجه صوب أكبر انخفاض في 20 شهراً

28 فبراير 2023 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
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انخفاض على أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو حزيران 2021 مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبًا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1811.74 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش بعد أن سجّل أدنى مستوى له في شهرين أمس الإثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمائة إلى 1817.30 دولارًا للأوقية.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وفقد المعدن الأصفر نحو ستة بالمائة حتى الآن في فبراير شباط الجاري، مسجّلًا تراجعًا حادًّا عما كان عليه في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجّل أعلى مستوياته منذ إبريل 2022.

وتتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ذروته عند 5.415 بالمائة في سبتمبر .

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمائة إلى 20.58 دولارًا للأوقية في طريقها لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2020.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 939.33 دولارًا وزاد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1432.84 دولارًا للأوقية.

ومن المنتظر أن يسجّل المعدنان انخفاضًا شهريًا في الأسعار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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