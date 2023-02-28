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زلزال يُباغت طاجيكستان بقوة 5 درجات

28 فبراير 2023 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في طاجيكستان.

وقال المركز الأوروبي خلال بيان صحفي: إن "مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب حي مرغب السكني الذي يعيش فيه 10.8 ألف نسمة، بحسب مواقع إلكترونية عديدة، مشيراً إلى أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترًا.

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وبيّن أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار من جرّاء الزلزال.

وكان زلزال بلغت قوته 8ر6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب يوم الخميس الماضي أجزاء من شرق طاجيكستان على بعد نحو 65 كيلومترًا غربي حي مرغب قرب الحدود مع إقليم شينجيانج الصيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#زلزال #طاجيكستان #ريختر

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