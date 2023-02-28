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القائمة النهائية لمنتخب الشاطئية استعدادا لكأس آسيا

28 فبراير 2023 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على القائمة النهائية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 التي ستقام في تايلاند منتصف مارس المقبل.

وشهدت القائمة المستدعاة 12 لاعباً هم: (فادي جابر، أحمد عفانة، فادي العراوي، ميسرة البواب، ثائر أبو عبيدة، إسلام أبو عبيدة، علاء عطية، محمد السدودي، محمد حسان، محمد أبو موسى، محمد حسان، محمد القاضي).

ويواصل المنتخب تدريباته تحت قيادة مدربه الكابتن سامي سالم، الذي سيقود فدائي الشواطئ في أول مهمة بعد توليه منصب المدير الفني للمنتخب.

 وكانت القرعة قد أوقعت منتخب فلسطين في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات عُمان والكويت وقيرغيستان، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات اليابان ولبنان والصين وإندونيسيا.

وضمت المجموعة الأولى تايلاند والبحرين وأفغانستان والسعودية، وفي المجموعة الثانية جاءت الإمارات وإيران وماليزيا وأوزبكستان.

ويتأهل أول وثاني وثالث البطولة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

وستقام النسخة العاشرة من كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية في باتايا بتايلاند في الفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
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#كأس آسيا #منتخب الشاطئية #المنتخب الفلسطيني للكرة الشاطئية

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