السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع حصيلة غرقى قارب المهاجرين

ارتفعت صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا غرق قارب خشبي كان يقل مهاجرين غير نظاميين من إيران وباكستان وأفغانستان، قبالة سواحل جنوب إيطاليا إلى 63 قتيلًا.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية الرسمية، إن فِرق البحث والإنقاذ انتشلت جثثًا إضافية، بينها جثة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

وقالت إن العشرات من الأشخاص الذين ما زالوا في عِداد المفقودين "ربما لقوا حتفهم بالفعل"، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا من النساء والأطفال.

وكانت آخر حصيلة لعدد الضحايا، كشف عنها خفر السواحل الإيطالي الأحد، وبلغت 60 قتيلًا.

وقال خفر السواحل آنذاك، إن "60 مهاجرًا على الأقل، بينهم 12 قاصرًا، لقوا حتفهم على إثر اصطدام قاربهم الخشبي بالصخور قبالة سواحل مدينة كالابريا".

وبحسب تقارير إخبارية إيطالية، تحطّم القارب بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية وسط أمواج هائجة.

المصدر / وكالات