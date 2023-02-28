مصرع لاجئة سورية وطفلها في حريق بمخيم "عرسال" بلبنان

لقيت سيدة سورية وطفلها مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، من جرّاء اندلاع حريق في إحدى مخيمات عرسال للاجئين شرقي لبنان على الحدود مع سوريا.

ووفق مصادر إعلامية، وقع الحريق في مخيم للنازحين السوريين في حيّ "الشفق" في بلدة عرسال.

وأدَّى الحريق إلى جانب وفاة الأم وطفلها، اختناقًا، إلى وقوع عدد من الإصابات واحتراق 5 خيم.

وناشد الأهالي أصحاب الصهاريج التوجّه إلى المخيم مباشرة لمحاولة السيطرة عليه، وبعد أن تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق كليّا، تبيّن أن النيران كانت قد حاصرت السيدة وطفلها.

وجرى نقل الأم السورية وطفلها إلى "مستشفى عودة" في عرسال حيث فارقا الحياة فيها.

وتضم مخيمات عرسال قرابة 80 ألف لاجئ سوري، إضافة إلى قرابة 40 ألف لاجئ في مخيمات تقع في جرود البلدة.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون وفق تقديرات رسمية، ويعاني معظمهم أوضاعًا معيشية صعبة خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد العربي.

المصدر / وكالات