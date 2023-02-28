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العثور على مواطن أرجنتيني داخل أحشاء سمكة قرش.. والسلطات توضح الحقيقة

28 فبراير 2023 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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العثور على مواطن أرجنتيني داخل أحشاء سمكة قرش.. والسلطات توضح الحقيقة

في حادثة غريبة، عثر صيادون في جنوب الأرجنتين على بقايا جسد داخل أحشاء سمكة قرش.

وقالت دانييلا ميلاتروز، مسؤولة الشرطة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن هوية المواطن كشفتها عائلته من خلال وشم على جسده.

المواطن قالت السلطات إنه دييغو باريا وفقدت آثاره منذ فترة.

وأشارت الشرطة إلى أن الصيادين عثروا على بقايا باريا أثناء تنظيفهم سمكة القرش التي اصطادوها قبالة سواحل مقاطعة تشوبوت، لافتة إلى استمرار التحقيقات في الحادثة.

وذكرت ميلاتروز أن لديهم معلومات تفيد بأن باريا شوهد آخر مرة على شاطئ منطقة كومدورو ريفادافيا، ليختفي بعد دخوله البحر للسباحة.

وتشتبه السلطات بأن باريا حوصر بين الأمواج القوية وانجرف إلى عرض البحر.

بدوره أفاد رئيس شرطة كومودورو ريفادافيا، كريستيان أنسالدو، إنه سيتم إجراء اختبار الحمض النووي لتأكيد هوية باريا.

ولفت أنسالدو إلى أن طول القرش الذي عثر على بقايا باريا داخله يبلغ حوالي 1.5 متر.

المصدر / وكالات
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