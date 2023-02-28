الأسرى يقرّرون إغلاق الأقسام في السجون كافّة

قرّر الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع الأقسام في السجون من الساعة الـ11 صباحا وحتى الثالثة.

كما من المقرّر أن يرتدي في خطوات العصيان الجماعي الذي ينفذونه ضد إجراءات إدارة السجون، أن يرتدوا ملابس السجن "الشاباص".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس عشر على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرّف إيتامار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

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وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسّع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة.

وعلى إثر ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين