فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الداخلية بغزة تعلن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

الأسرى يقرّرون إغلاق الأقسام في السجون كافّة

الاحتلال يفرض حصارًا على أريحا ويشدّد إجراءاته على الضفة

"التنمية" تتحدث عن صرف مخصصات الشؤون والتسجيل للمنحة القطرية

التجربة تحت أعين الوالدين.. نهج حكيم لتوجيه الأطفال

آليات الاحتلال تكمل هدم منزل عائلة محيسن في بلدة العيساوية

تحذير من طرح "حكومة اشتية" التقاعد المبكر الإلزامي

وما أدراك ما العقبة

مطلوب موظفي أمن من كلا الجنسين للعمل في شركة للخدمات الأمنية

اجتماع العقبة: أمن دولة الاحتلال أولًا

"التنمية" تتحدث عن صرف مخصصات الشؤون والتسجيل للمنحة القطرية

28 فبراير 2023 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
...
"التنمية" تتحدث عن إمكانية صرف مخصصات الشؤون قبيل رمضان

قالت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، إنه حتى اللحظة لا جديد بخصوص موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وبانتظار تصريح قريب من رام الله للإعلان عن الموعد.

وعبّرت الكحلوت في تصريح لإذاعة الأقصى، عن أملها أن تكون عملية الصرف قبيل لشهر رمضان.

اقرأ أيضًا: اتهام خطير لمالية رام الله "بسرقة" مخصصات منتفعي الشؤون الاجتماعية

وذكرت أن باب التسجيل للاستفادة من المنحة القطرية ما زال مغلقًا حتى اللحظة منذ قرابة عامين ولا معلومات لدينا عن إعادة فتحه من جديد.

وأكدت الكحلوت أن المسجّلين على قوائم الانتظار للاستفادة من المنحة القطرية يخضعون للفلترة وفي حال تمت الموافقة على أي من الأسماء يتم الصرف لهم.

وقالت إن أكثر من 80 ألف مسجّل على قوائم الانتظار للاستفادة من المنحة القطرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#وزارة التنمية الاجتماعية #التنمية #مخصصات الشؤون #مخصصات الشؤون الاجتماعية #الشؤون الاجتماعية غزة #الشؤون رمضان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة