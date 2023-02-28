"التنمية" تتحدث عن صرف مخصصات الشؤون والتسجيل للمنحة القطرية

قالت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، إنه حتى اللحظة لا جديد بخصوص موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وبانتظار تصريح قريب من رام الله للإعلان عن الموعد.

وعبّرت الكحلوت في تصريح لإذاعة الأقصى، عن أملها أن تكون عملية الصرف قبيل لشهر رمضان.

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وذكرت أن باب التسجيل للاستفادة من المنحة القطرية ما زال مغلقًا حتى اللحظة منذ قرابة عامين ولا معلومات لدينا عن إعادة فتحه من جديد.

وأكدت الكحلوت أن المسجّلين على قوائم الانتظار للاستفادة من المنحة القطرية يخضعون للفلترة وفي حال تمت الموافقة على أي من الأسماء يتم الصرف لهم.

وقالت إن أكثر من 80 ألف مسجّل على قوائم الانتظار للاستفادة من المنحة القطرية.

المصدر / فلسطين أون لاين