آليات الاحتلال تكمل هدم منزل عائلة محيسن في بلدة العيساوية

أكملت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، هدم منزل عائلة محيسن في بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة.

ووفق مصادر مقدسية، رافق آليات الاحتلال قوات كبيرة من عناصر شرطة وجيش الاحتلال.

وفي 16 فبراير الجاري، هدمت عائلة محيسن، توسعة لعمارتها السكنية قسرياً، في بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة، إذ أجبرها الاحتلال على ذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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وقال في حينه، أحد أهالي العمارة، زكريا محيسن، إن "بلدية الاحتلال سلّمت العائلة أمر وقف بناء وهدم للإضافات التي قمنا بها للعمارة السكنية التي نقطنها، من أجل توسعتها، علماً أن العمارة الأصلية مرخصة من بلدية الاحتلال".

وأضاف محيسن أن "العائلة تسلّمت قرار وقف العمل في شهر حزيران/يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين ونحن نخضع للمحاكم، حتى صدر أمر هدم لكل البناء الحديث قبل نحو أسبوعين".

المصدر / فلسطين أون لاين