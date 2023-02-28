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مطلوب موظفي أمن من كلا الجنسين للعمل في شركة للخدمات الأمنية

28 فبراير 2023 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة royal security للخدمات الأمنية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين أمن، وفقًا لما يلي :

الشروط الواجب توفرها:

- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

أن لا يقل طول المتقدم عن 180سم للشباب و 165سم لفئة الشابات .

- أن يكون عمر المتقدم من 19-25 عامًا.

- أن يكون قادراً على تحمَّل ضغط العمل.

- أن يكون المتقدّم جاهزًا للخضوع لدورة تدريبية (عسكرية) تحت رعاية وزارة الداخلية .

- أن يكون المتقدّم متفرغًا للعمل بشكل كامل.

- متاح التسجيل لكلا الجنسين.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://forms.gle/s2hFyjnqK7ebZf1LA

 - ينتهي التسجيل بتاريخ 10/03/2023.

- يتم استقبال الطلبات من خلال التسجيل الالكتروني فقط.

- سوف يتم التواصل مع الأشخاص المطابقين للمواصفات المطلوبة بعد الانتهاء من عملية الفرز.

- التسجيل متاح لجميع محافظات قطاع غزة.

- عنوان الشركة:  مدينة غزة- الثلاثيني- بجوار مصنع الحايك

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