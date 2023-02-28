مطلوب موظفي أمن من كلا الجنسين للعمل في شركة للخدمات الأمنية

إعلان توظيف صادر عن شركة royal security للخدمات الأمنية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين أمن، وفقًا لما يلي :
الشروط الواجب توفرها:
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
أن لا يقل طول المتقدم عن 180سم للشباب و 165سم لفئة الشابات .
- أن يكون عمر المتقدم من 19-25 عامًا.
- أن يكون قادراً على تحمَّل ضغط العمل.
- أن يكون المتقدّم جاهزًا للخضوع لدورة تدريبية (عسكرية) تحت رعاية وزارة الداخلية .
- أن يكون المتقدّم متفرغًا للعمل بشكل كامل.
- متاح التسجيل لكلا الجنسين.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي:
https://forms.gle/s2hFyjnqK7ebZf1LA
- ينتهي التسجيل بتاريخ 10/03/2023.
- يتم استقبال الطلبات من خلال التسجيل الالكتروني فقط.
- سوف يتم التواصل مع الأشخاص المطابقين للمواصفات المطلوبة بعد الانتهاء من عملية الفرز.
- التسجيل متاح لجميع محافظات قطاع غزة.
- عنوان الشركة: مدينة غزة- الثلاثيني- بجوار مصنع الحايك