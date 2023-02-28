توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، معتدلاً بشكل عام في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تعرَّف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تعرَّف على حالة الطقس يوم الأربعاء

ويكون الجو غدا الأربعاء إلى حار نسبي في معظم المناطق وجافا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تعرَّف على حالة الطقس يوم الخميس

والخميس، يكون الجو حارا نسبيا وجافا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تعرَّف على حالة الطقس يوم الجمعة

أما الجمعة، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي حارا نسبيا وجافا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين