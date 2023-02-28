فلكيًا.. الاعلان عن أول أيام شهر رمضان في فلسطين

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، ومقرها مدينة القدس، أمس الإثنين، موعد شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وعدد أيامه.

وقالت الجمعية الفلكية، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنه "وفقًا للحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن شهر رمضان لهذا العام 2023 سوف يبدأ يوم الخميس الموافق 23 آذار/ مارس المقبل، وستكون عدته 29 يومًا".

وأضافت: "سيحدث الاقتران المركزي لهلال شهر رمضان للعام الحالي يوم الثلاثاء 21 آذار في تمام الساعة 8:23 مساءً بالتوقيت الشتوي لفلسطين".

وأوضحت الجمعية "تغرب في هذا اليوم في مدينة القدس عند الساعة 05:50 دقيقة، فيما يغرب القمر عند الساعة 05:39 دقيقة مساءً بالتوقيت الشتوي لفلسطين، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في هذا اليوم في كافة الدول العربية والإسلامية".

وأردفت الجمعية الفلكية الفلسطينية: "ستكون رؤية القمر مستحيلة أو غير ممكنة من كافة دول العالم في ذلك اليوم".

وأشارت إلى أنه في اليوم التالي (الأربعاء 22 آذار) ستكون رؤية الهلال ممكنة، وبالتالي يكون يوم الخميس الموافق 23 آذار هو أول أيام شهر رمضان للعام الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين