بدران: حماس لم تكن جزءاً من التشاور بشأن لقاء العقبة

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ حول مشاورات سبقت لقاء العقبة الأمني مع حركته، مجدداً إدانته للقاء.

جاء نفي بدران في بيان أصدره تعقيباً على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ حول لقاءاتٍ مع حركة فتح سبقت قمة العقبة المشؤومة.

وقال البيان "نؤكد أن ما ورد أو فهم من التصريحات المشار إليها بأن الحركة كانت جزءاً من التشاور حول لقاء العقبة، فهو غير صحيح البتة، ولا أصل له".

وأعاد التذكير بانفتاح حماس الدائم مع كل مكونات الشعب الفلسطيني لما فيه خير ومصلحة شعبنا وقضيتنا، والحركة تلتقي مع الكل الفلسطيني على الدوام.

وجدد إدانة حماس لاجتماع العقبة الأمني لما له من مخاطر حقيقية على وحدة شعبنا ومقاومته، مؤكدا أن أي لقاءات أو حوارات وطنية إن حدثت فهي لتعزيز المقاومة وتطويرها بكل أشكالها والعمل الميداني المشترك ضد الاحتلال والمستوطنين.

وقال بدران "إن شعبنا وقواه الوطنية يخوض اليوم مواجهة شاملة مع الاحتلال في القدس والضفة الغربية المحتلة دفاعاً عن أرضه ومقدساته، وواجبنا أن ندعم هذا الخيار، خيار النضال والمقاومة حتى زوال الاحتلال عن كامل ترابنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس."

المصدر / فلسطين أون لاين