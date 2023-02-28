فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زلزال هائل خلال أيام.. العالم الهولندي يحذر مجدداً

بدران: حماس لم تكن جزءاً من التشاور بشأن لقاء العقبة

إصابات في صفوف المستوطنين بعمليات إطلاق نار ورشق بالحجارة بالضفة

جوائز "فيفا": ليونيل ميسي "الأفضل" في العالم لعام 2022

تظاهرات بمدن بالداخل تضامنًا مع حوارة وتنديدًا باعتداءات المستوطنين

ضباط وجنود بمخابرات الاحتلال العسكرية يهددون برفض الخدمة

أشهر أكلة شعبية في مصر في خطر!

دعوات لعودة الإرباك الليلي والتصعيد بقرى جنوب نابلس

"القيادة العامة" تؤكد أنَّ عملية أريحا رد طبيعي على جرائم الاحتلال

77 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

بدران: حماس لم تكن جزءاً من التشاور بشأن لقاء العقبة

28 فبراير 2023 . الساعة 01:04 بتوقيت القدس
...

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ حول مشاورات سبقت لقاء العقبة الأمني مع حركته، مجدداً إدانته للقاء.

جاء نفي بدران في بيان أصدره تعقيباً على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ حول لقاءاتٍ مع حركة فتح سبقت قمة العقبة المشؤومة.

وقال البيان "نؤكد أن ما ورد أو فهم من التصريحات المشار إليها بأن الحركة كانت جزءاً من التشاور حول لقاء العقبة، فهو غير صحيح البتة، ولا أصل له".

 وأعاد التذكير بانفتاح حماس الدائم مع كل مكونات الشعب الفلسطيني لما فيه خير ومصلحة شعبنا وقضيتنا، والحركة تلتقي مع الكل الفلسطيني على الدوام.

وجدد إدانة حماس لاجتماع العقبة الأمني لما له من مخاطر حقيقية على وحدة شعبنا ومقاومته، مؤكدا أن أي لقاءات أو حوارات وطنية إن حدثت فهي لتعزيز المقاومة وتطويرها بكل أشكالها والعمل الميداني المشترك ضد الاحتلال والمستوطنين.

وقال بدران "إن شعبنا وقواه الوطنية يخوض اليوم مواجهة شاملة مع الاحتلال في القدس والضفة الغربية المحتلة دفاعاً عن أرضه ومقدساته، وواجبنا أن ندعم هذا الخيار، خيار النضال والمقاومة حتى زوال الاحتلال عن كامل ترابنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس."

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #حسام بدران #لقاء العقبة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة